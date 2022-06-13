В столице Туркменистана проходит научная конференция, посвященная Дню науки

В Ашхабаде, в Инженерно-технологическом университете имени Огуз-хана, проходит двухдневная международная научная конференция, приуроченная ко Дню науки.

В работе форума, проходящем в гибридном формате, принимают участие видные ученые и молодые исследователи из профильных институтов Академии наук Туркменистана и вузов страны. Также в конференции по видеосвязи участвуют ученые из двадцати стран мира, в числе которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Россия, Германия, Иран, Литва, Китай.

В первый день работы форума, доклады участников были посвящены актуальным векторам развития различных отраслей знаний и перспективам международного научно-технического сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам создания высокотехнологичных производств, использования цифровых технологий в социальной сфере, формирования общей академической платформы и сетевых сервисов для решения актуальных научно-технических задач.

В выступлениях зарубежных делегатов был сделан акцент на перспективах развития взаимодействия с представителями научных кругов Туркменистана. В этой связи было отмечено, что проводимые в стране реформы привели к ускоренному развитию сферы науки и образования, а также придали импульс расширению сотрудничества ученых разных стран по актуальным направлениям науки и производства.

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