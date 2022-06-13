В Ашхабаде проходит выставка скульптурных и живописных работ семьи Ярмаммедовых

В Выставочном центре изобразительных искусств Ашхабада открылась экспозиция скульптурных и живописных работ отца и двух сыновей Ярмаммедовых.

Здесь представлены скульптуры Народного художника Туркменистана Глычмурада Ярмаммедова – одного из самых известных скульпторов Туркменистана. Среди них бюсты политиков, спортсменов, деятелей искусства и культуры. Знатоки творчества Глычмурада Ярмаммедова отмечают, что в каждом бюсте достигнуто безупречное портретное сходство и передан характер личности.

Коллекцию интересных скульптур представил на выставке младший сын Глычмурада Ярмаммедова – Сельджук. День открытия выставки совпал с днем рождения Мамеда Ярмаммедова, которому исполнилось 50 лет. Мамед, в отличие от отца и брата, – живописец, и он работает в стиле декоративного модерна.

Выставка наглядно продемонстрировала, насколько весом вклад творческой семьи Ярмамедовых в туркменское изобразительное искусство.

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