В Туркменистане создана правительственная комиссия по вопросам водоснабжения

В Туркменистане в целях бесперебойного водоснабжения отраслей экономики, рационального использования водных ресурсов и создания дополнительных резервов воды создана правительственная комиссия по вопросам водоснабжения и утвержден ее состав. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как сообщил на заседании вице-премьер по вопросам агропромышленного комплекса Аннагелди Язмырадов, новая комиссия будет решать вопросы увеличения запасов воды, анализировать ситуацию на Амударье и Каракум-реке, принимать меры по улучшению их водотока, а также снабжению населения питьевой водой за счет строительства опреснительных установок.

Большую часть территории Туркменистана занимает пустыня Каракумы.

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