В Москве состоялись переговоры президентов России и Туркменистана

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Москве переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, посетившим Россию с первым официальным визитом после избрания на пост главы государства.

Встреча лидеров двух государств состоялась в Большом Кремлевском дворце. В ходе переговоров в формате «один на один» и в расширенном составе с участием делегаций двух стран В. Путин и С. Бердымухамедов обсудили вопросы развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, научной, культурой и других областях, представляющих взаимный интерес.

На переговорах было отмечено, что несмотря на все внешние сложности, за первый квартал текущего года двусторонний товарооборот значительно увеличился, что является очень серьезным движением вперед. Стороны также подчеркнули, что на сегодняшний день между двумя странами подписано 288 документов, где базовыми являются Договор о дружбе и сотрудничестве, а также Договор о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Подчеркнув, что Ашхабад уделяет большое внимание взаимодействию с Российской Федерацией, президент Сердар Бердымухамедов пригласил президента Владимира Путина посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время. Российский лидер в свою очередь сказал, что обязательно воспользуется приглашением и посетит Туркменистан.

После переговоров в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца состоялась церемония награждения президента Сердара Бердымухамедова государственной наградой Российской Федерации – орденом Дружбы. В соответствии с указом президента Владимира Путина глава Туркменистана удостоен этой высокой награды за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Затем здесь же состоялась церемония подписания 15 двусторонних документов. Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном. На уровне правительств России и Туркменистана были подписаны два соглашения: по предупреждению, выявлению и пресечению совершения сомнительных финансовых операций участниками внешнеэкономической деятельности, а также о сотрудничестве в области карантина растений.

По итогам переговоров, стороны подписали ряд меморандумов о сотрудничестве: в области транспорта и транзита, в области связи и информационных технологий, в строительном секторе, в области банковского надзора, в сфере железных дорог и в международных и транзитных грузовых перевозках.

На региональном уровне были подписаны соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах между Астраханской областью России и Балканским велаятом Туркменистана, а также об установлении побратимских отношений между городами Астрахань и Туркменбаши.

Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова и туркменским Национальным институтом пустынь, растительного и животного мира, а также соглашение о сотрудничестве между Астраханским государственным университетом и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули, и другие документы.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращениями к представителям средств массовой информации.

В ходе встречи с прессой, было отмечено, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил 865 миллионов долларов, а уже по итогам первого квартала текущего года взаимная торговля поднялась еще на 45 процентов.

В настоящее время «Объединенная судостроительная корпорация» строит для Туркменистана многоцелевой сухогруз, туркменской стороне уже передано два скоростных пассажирских теплохода и в планах – строительство нескольких грузопассажирских паромов.

Российский «Трансмашхолдинг» изготовил для железных дорог Туркменистана два тепловоза, в марте заключен контракт еще на пять таких машин. Расширяются поставки на туркменский рынок продукции «КАМАЗ»: в прошлом году поставлено порядка двух тысяч грузовиков и открыт новый учебный центр компании в городе Туркменбаши.

Также было подчеркнуто, что Россия и Туркменистан тесно сотрудничают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В прошлом году туркменской стороне было поставлено 330 тысяч комплектов вакцины «Спутник V», в январе нынешнего года – 800 тысяч доз «Спутника Лайт», из которых 300 тысяч – на безвозмездной основе.

В ходе общения с журналистами В. Путин отметил, что Россия признательна руководству Туркменистана за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. В Ашхабаде уже 20 лет успешно функционирует Совместная российско-туркменская общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина – одно из ведущих учебных заведений в стране с обучением на русском языке, где преподавание осуществляется по российским государственным образовательным стандартам и учебникам. Он также подчеркнул популярность среди туркменской молодежи российского образования: сейчас в России обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркменистана, из них более 4,3 тысячи – на бюджетной основе. В этой связи Владимир Путин поддержал идею Сердара Бердымухамедова о создании совместного российско-туркменского университета.

По окончании пресс-конференции президент Сердар Бердымухамедов проследовал к мемориальному комплексу, расположенному в Александровском саду, у Кремлевской стены. Отдавая дань уважения героям, павшим в битве с фашизмом на полях Великой Отечественной войны, глава Туркменистана возложил цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата.

Во второй половине дня туркменский лидер посетил Государственную Третьяковскую галерею, где ознакомился с выставкой произведений современного изобразительного искусства, созданных в различные периоды двадцатого столетия. Сердар Бердымухамедов осмотрел картины таких известных российских мастеров, как Малевич, Кандинский, Шагал и другие.

Поблагодарив руководство Государственной Третьяковской галереи за экскурсию, президент Туркменистана покинул музей.

Завершив официальный визит в Российскую Федерацию, глава государства проследовал в московский международный аэропорт «Внуково-2», откуда отбыл на родину.

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