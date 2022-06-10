Туркменистан принял участие в Молодежном межпарламентском форуме СНГ

Глава верхней палаты туркменского парламента Халк Маслахаты (Народный Совет) Гурбангулы Бердымухамедов принял онлайн-участие в работе Молодежного межпарламентского форума государств-участников СНГ «Молодые парламентарии – взгляд в будущее Содружества», проходящего в Санкт-Петербурге.

Встреча была посвящена двум знаменательным датам – 30-летию Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ и 10-й годовщине создания в ее рамках Молодежной межпарламентской ассамблеи. В работе форум приняли участие представители парламентов стран СНГ и лидеры молодежных общественных структур стран Содружества.

Выступая на форуме, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что учрежденная в марте 1992 года Межпарламентская Ассамблея СНГ за тридцать лет своей деятельнос­ти показала востребованность в качестве эффективной площадки развития межпарламентского сотрудничества. Он подчеркнул важную роль взаимодействия туркменских парламентариев с МПА СНГ, обеспечивающего развитие и интеграцию государств Содружества. В качестве примера экс-президент Туркменистана привел итоги Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации, состоявшегося 12 мая 2022 года в Ашхабаде.

Спикер Халк Маслахаты также отметил значимую роль Молодежной межпарламентской ассамблеи, активно вовлекающей молодых парламентариев в процесс разработки совместных предложений по многим вопросам, представляющим взаимный интерес. По его словам, поэтому в работе нынешнего форума принимают участие представители туркменской молодежи.

«С учетом накоп­ленного за эти годы опыта работы Межпарламентской Ассамблеи и Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ нужно поддерживать активное участие молодежи в работе международных организаций, проводимых международных форумах, научных конференциях и фестивалях», – сказал Гурбанулы Бердымухамедов.

В заключение он поздравил всех с 30-летием Межпарламентской ассамблеи СНГ и 10-й годовщиной Молодежной межпарламентской ассамблеи Содружества, пожелав участникам форума успехов в работе.

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