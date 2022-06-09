Туркменистан принял участие в совещании министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай»

Туркменистан принял участие в третьем совещании министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай», прошедшем в столице Казахстана городе Нур-Султане. Туркменскую делегацию возглавил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов.

Обращаясь к участникам встречи, представитель Туркменистана отметил эффективность политико-дипломатического диалога стран Центральной Азии и Китая, нацеленного на укрепление мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Руководитель туркменского МИД сделал особый акцент на перспективах энергетического и транспортно-коммуникационного взаимодействия по линии Центральная Азия – Китай. В этой связи он отметил готовность Туркменистана к последовательному наращиванию поставок природного газа в КНР через территорию Центральной Азии.

Говоря о транспортном взаимодействии, Мередов отметил реальную возможность организации мультимодального транспортного сообщения из Китая в западном направлении через территорию Центральной Азии. По мнению главы туркменского внешнеполитического ведомства, в этой сфере закономерным выглядит использование возможностей портовой инфраструктуры Туркменистана на Каспийском море.

Участники встречи также обсудили вопросы афганской проблематики, объединения усилий по борьбе с новыми вызовами, а также совместной работы по преодолению последствий пандемии.

По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление и дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 2022-2025 годы.

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