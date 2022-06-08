Глава МИД Туркменистана провел переговоры с министрами иностранных дел КНР и Казахстана

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с министрами иностранных дел КНР Ван И и Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Переговоры прошли в столице Казахстана городе Нур-Султане на полях третьей встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Китая.

В ходе беседы Рашид Мередов и Ван И обсудили региональные и международные проблемы, представляющие взаимный интерес, а также подтвердили обоюдное стремление к продолжению взаимодействия в рамках международных организаций.

Обсуждая вопросы двусторонней торгово-экономической повестки, стороны особое внимание уделили сотрудничеству в газовой, транспортной и коммуникационной сферах. Руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и КНР также уделили внимание обсуждению вопросов безопасности и стабильности в региональном и континентальном масштабах.

В ходе переговоров Рашида Мередова и Мухтар Тлеуберди были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной политики. Главной темой встречи стала каспийская проблематика. В частности, стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению в 2022 году в Туркменистане 6-й встречи глав прикаспийских государств.

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