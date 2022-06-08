Туркменистан возобновил строительство железной дороги в Афганистане

Строители железных дорог из Туркменистана прибыли в афганский город Акина для продолжения строительства железнодорожной ветки Акина – Андхой.

Прокладка этой стальной магистрали осуществляется силами и средствами Туркменистана в соответствии с соглашением, подписанным ранее между Агентством «Туркменские железные дороги» и Организацией железных дорог Афганистана. В этой связи туркменские специалисты привезли с собой всю необходимую технику, оборудование и материалы.

Строительство ветки Акина – Андхой протяженностью 30 километров началось в июле 2019 года. По разным причинам, включая ограничения, введенные из-за пандемии, было построено 29 километров 200 метров железной дороги. Предполагается, что оставшиеся 800 метров железнодорожного полотна будут уложены в течение одного месяца.

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