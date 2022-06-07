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07.06.22 11:09

Главы МИД Туркменистана и России провели телефонный разговор

Ключевые вопросы двустороннего партнерства обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД России Сергей Лавров.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, был обсужден ход подготовки двусторонних встреч на высоком уровне.

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрели ряд вопросов, связанных с подготовкой к шестому Каспийскому саммиту, который пройдет в этом году в Туркменистане.

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