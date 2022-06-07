Президент Туркменистана встретился с первым заместителем генерального секретаря ООН

Президент Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя Генерального секретаря ООН, председателя Группы ООН по устойчивому развитию Амину Мохаммед.

В ходе беседы было отмечено, что Туркменистан, проводя политику нейтралитета, вносит значительный вклад в устойчивое развитие, укреп­ление мира и безопасности в Центральной Азии. Также стороны подчеркнули, что Ашхабад является автором ряда актуальных инициатив в области энергетики, транспорта, экологии, здравоохранения и других сферах, реализованных в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Амина Мохаммед выразила заинтересованность ООН в дальнейшем наращивании традиционного партнерства с Туркменистаном, отвечающего интересам народов региона и всего мира.

В свою очередь президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан и впредь намерен принимать активное участие в международных усилиях по решению главных вызовов современности.

© TURKMENISTAN.RU, 2022