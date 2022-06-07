На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 45 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 45 сделок на 26 миллионов 722 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ­Объе­ди­ненных Арабских Эмиратов, Германии, Афганистана, Мальты и Узбекистана приобрели автобензин, парафиновый гач, сжиженный газ и полипропилен, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Коммерсанты из Турции, Афганистана и Китая закупили сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»), а также пиролизный бензин и остаток пиролиза ­(ГК «Туркменхимия»).

За манатные средства предприниматели из Турции приобрели пряжу хлопчатобумажную на 11 миллионов 605 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили упаковочную плёнку (производства ТКНПЗ) и ковры ручной работы на общую сумму более 25 миллионов манатов.

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