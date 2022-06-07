В Ашхабаде возложили цветы к памятнику Пушкину

В Ашхабаде в день рождения Александра Пушкина и Дня русского языка состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту.

Бронзовый бюст поэта на каменной стеле в Ашхабаде известен тем, что это первый памятник Пушкину в Центральной Азии, установленный еще в 1911 году.

В торжественной церемонии приняли участие представители российской дипломатической миссии в Ашхабаде, ученики Туркменско-российской школы имени А. С. Пушкина, а также неравнодушные к творчеству великого поэта жители и гости Ашхабада.

Воспитанники Туркменско-российской школы прочитали произведения Пушкина и стихи о Пушкине.

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