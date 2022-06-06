В Туркменистане отметили Всемирный день охраны окружающей среды

В Ашхабаде в честь Всемирного дня охраны окружающей среды состоялась научно-практическая конференция, посвященная политике Туркменистана в области экологии.

В работе форуме, прошедшего в гибридном формате, приняли участие руководители и специалисты природоохранных структур и отраслевых ведомств Туркменистана, представители парламента, вузов, общественных объединений страны, а также международных и региональных организаций.

Выступившие на конференции отметили, что в Туркменистане ведется многогранная работа по обеспечению экологического благополучия, рациональному использованию природных ресурсов и сохранению биоразнообразия флоры и фауны страны. В частности, на форуме было подчеркнуто, что все меры, принимаемые государством для обеспечения динамичных темпов роста экономики, самым тесным образом увязываются с вопросами экологического благополучия.

Тематические сессии конференции также прошли в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С. А. Ниязова в Ашхабаде и в Туркменском сельскохозяйственном институте города Дашогуза. В ходе обсуждений были рассмотрены вопросы проведения в стране озеленительных акций, а также деятельности заповедников и природоохранных зон.

Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны окружающей среды, прошли во всех регионах Туркменистана.

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