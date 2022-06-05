|05.06.22 08:08
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Президент Туркменистана выделил 300 миллионов долларов на обеспечение продовольственной безопасности страны
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил 300 миллионов долларов на обеспечение продовольственной безопасности страны. Соответствующее решение глава государства принял на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности по итогам пяти месяцев 2022 года.
На заседании вице-премьер по вопросам экономики Мухамметгулы Мухаммедов отчитался о мерах, принимаемых в стране по улучшению снабжения населения продовольственной продукцией, созданию достаточных запасов продтоваров и обеспечению потребительских рынков продуктами питания. Вице-премьер предложил выделить соответствующим структурам денежные средства для бесперебойного обеспечения населения продовольственной продукцией, а также предусмотреть в госбюджете на 2023 год достаточные объемы финансов для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Заслушав отчет, глава Туркменистана одобрил представленные предложения. Сердар Бердымухамедов сообщил, что для обеспечения продовольственной безопасности страны принял решение о выделении 150 миллионов долларов США предпринимателям на создание соответствующих производств. По словам главы государства, еще 150 миллионов долларов США будут выделены Министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана на закупку необходимых продовольственных товаров. Подписав соответствующее постановление, глава государства дал вице-премьеру ряд поручений для эффективной реализации этого решения.
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