Хлеборобы Туркменистана приступили к жатве

В Туркменистане дан старт зерноуборочной страде. К жатве приступили хлеборобы Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов (областей). В связи с климатическими особенностями земледельцы Балканского и ­Дашогузского велаятов присоединятся к уборочной 10 июня.

По традиции жатву на местах благословили старейшины. Скосив серпами первые пшеничные колосья с пожеланиями обильного урожая, аксакалы передали символические снопы комбайнерам.

В нынешнем году туркменским хлеборобам предстоит с 690 тысяч гектаров, отведенных под озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. В страде нынешнего года будут использованы более 2 тысяч зерноуборочных комбайнов. Доставку пшеницы на 154 приемных пункта и на элеваторы обеспечат свыше 9800 грузовых машин, выделенных различными министерствами и отраслевыми ведомствами. Своевременный расчет с хлеборобами за сданный урожай будет осуществляться через местные отделения Государственного коммерческого банка «Дайханбанк» («Крестьянский банк»).

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