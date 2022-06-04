Президент Туркменистана принял участие в велопробеге в честь Всемирного дня велосипеда Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге по улицам Ашхабада в честь Всемирного дня велосипеда. В велопробеге вместе с туркменским лидером приняли участие члены правительства, парламента, иностранные дипломаты, главы министерств, ведомств, мэрии Ашхабада, журналисты, представители общественных организаций и студенческая молодежь. Массовые велопробеги по случаю Всемирного дня велосипеда также прошли во всех регионах Туркменистана. Всемирный день велосипеда был учрежден по инициативе Ашхабада специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 апреля 2018 года. © TURKMENISTAN.RU, 2022