В Туркменистане стартовал сезон детского отдыха

В столице Туркменистана состоялась традиционная церемония проводов школьников в оздоровительные центры Гекдере (Зеленое ущелье), расположенных под Ашхабадом, в живописных предгорьях Копетдага.

В детских оздоровительных центрах созданы самые комфортные условия для полноценного отдыха ребят. Современные здравницы располагают всеми возможностями для полезного и весёлого времяпрепровождения детворы. Здесь обустроены площадки для игр, занятий физкультурой и спортом, работают компьютерные кабинеты, кружки рукоделия, театральные и изобразительные студии.

Специалисты ряда министерств и общественных организаций разработали специальную культурно-развлекательную программу для детей. Кроме того, для детворы будут организованы экскурсии и посещения достопримечательностей Ашхабада и регионов Туркменистана.

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