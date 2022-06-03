Завершился визит президента Туркменистана в Саудовскую Аравию

Во второй день визита в Саудовскую Аравию президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и делегация старейшин страны посетили город Медину.

В аэропорту Медины главу туркменского государства встретили губернатор провинции Фейсал бин Салман Аль Сауд и другие официальные лица. В ходе состоявшейся здесь короткой беседы стороны высоко оценили достигнутый уровень и поступательный характер развития туркменско-саудовского межгосударственного диалога. Собеседники особо отметили эффективность взаимодействия Туркменистана и Саудовской Аравии на многосторонней основе – в рамках международных организаций.

Затем президентский кортеж направился к мечети пророка Мухаммеда – Аль-Масджид ан-Набави. У главного входа в мечеть президента Сердара Бердымухамедова встретил имам мечети. Он рассказал главе государства об истории храма и связанных с ним легендах. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и делегация старейшин страны совершили в мечети намаз.

После этого кортеж главы государства направился в международный аэропорт Медины. Выразив представителям Саудовской Аравии признательность за радушный прием, оказанный туркменской делегации на священной земле, Сердар Бердымухамедов отбыл на родину.

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