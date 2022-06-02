Президент Туркменистана посетил с визитом Саудовскую Аравию и совершил малый хадж

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил с двухдневным визитом Королевство Саудовская Аравия и совершил в Мекке обряд Умра Хадж – малое паломничество. Вместе с главой государства малый хадж также совершила делегация старейшин со всех регионов страны.

Через четыре часа полета самолет приземлился в международном аэропорту саудовского города Джидда. В воздушной гавани туркменского лидера встретили губернатор провинции Мекка, советник короля Саудовской Аравии Халид бин Фейсал Аль Сауд, другие официальные лица. Из аэропорта президентский кортеж направился в город Мекку – духовную столицу мусульманского мира.

По прибытии в Мекку президент Сердар Бердымухамедов и делегация старейшин Туркменистана в соп­ровождении специальных религиозных представителей Королевства Саудовской Аравии посетили мечеть Аль-Харам и совершили все обряды, предусмотренные малым хаджем.

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