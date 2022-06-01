Президент Туркменистана посетил ашхабадский детский дом

Президент Сердар Бердымухамедов накануне Международного дня защиты детей посетил ашхабадский «Дворец благоденствующих» (детский дом), возведенный в южной части столицы, в живописных предгорьях Копетдага.

Воспитанники дворца встретили главу государства и членов правительства песнями и танцами. Дав высокую оценку талантам юных артистов, Сердар Бердымухамедов посетил библиотечно-музейный комплекс учреждения, где в распоряжении ребят имеются многочисленные книжные издания, а в музее представлены различные материалы, рассказывающие об истории создания детского дома и его работе.

Затем глава государства побеседовал с воспитанниками дворца. Его интересовало, как отдыхают ребята, как учатся, какие у них планы на будущее и какую профессию в жизни они хотят выбрать. Сердар Бердымухамедов поздравил учеников с Международным днем защиты детей и успешным завершением учебного года. Также от имени президента Туркменистана воспитанникам детского дома были вручены подарки. По просьбе детей глава государства сфотографировался с ними на память, после чего ознакомился с созданными здесь бытовыми условия­ми.

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