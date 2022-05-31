На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 9 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 9 сделок на 90 миллионов 922 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели карбамид, произведенный на предприятиях госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, коммерсантам из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Киргизии и Турции реализованы гладкокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, а также хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов закупили хлопчатобумажную пряжу на сумму 1 миллион 551 тысяча манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2022