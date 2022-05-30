В Туркменистане отметили Праздник туркменского ковра

В стране прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню туркменского ковра. Главные торжества праздника состоялись в Ашхабаде в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана, где прошли XXII заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра «Красота небесная – туркменский ковер», выставка торгового комплекса страны и церемония награждения ковровщиц.

На выставке были представлены ковры и ковровые изделия, а также продукция текстильной промышленности Туркменистана. Свои возможности посетителям выставки и потенциальным зарубежным партнерам представили Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Министерство текстильной промышленности, государственное объединение «Туркменковер», Государственная товарно-сырьевая биржа, Торгово-промышленная палата и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Во второй половине праздничного дня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты состоялось XXII заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра «Красота небесная – туркменский ковер». Выступавшие на форуме затронули актуальные вопросы изучения истории развития ручного ковроткачества в разных странах, взаимовлияния и обогащения традиций декоративно-прикладного ремесла народов мира. Было отмечено, что туркменские ковры ручной работы всегда пользовались большим спросом как произведения большой художественной ценности и экзотической роскоши. Их старинные образцы являются экспонатами музеев, выставочных залов и художественных галерей во многих странах.

В работе конференции по видеосвязи приняли участие и иностранные специалисты – руководители и ведущие эксперты ряда музеев мира, ученые, искусствоведы и бизнесмены – ценители искусства ковроткачества.

В этот же день в Национальном музее туркменского ковра состоялась торжественная церемония чествования лучших ковровщиц страны. Указом президента Туркменистана за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества, а также в честь Праздника туркменского ковра группе работниц отрасли было присвоено почетное звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана».

Завершился День туркменского ковра праздничным концертом мастеров искусств в столичном песенно-музыкальном центре «Ашхабад». Торжества в честь Праздника туркменского ковра прошли во всех регионах Туркменистана.

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