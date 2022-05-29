Туркменистан и ООН наращивают партнерство в сфере развития промышленности

Постоянный представитель Туркменистана при штаб-квартире ООН в Вене Силапберди Нурбердиев встретился с новым генеральным директором ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Гердом Мюллером. В ходе переговоров были обсуждены вопросы реализации новых совместных проектов и акций в области водородной энергетики.

Герд Мюллер отметил, что ЮНИДО придает большое значение развитию отношений с Туркменистаном. Он также подчеркнул актуальность укрепления двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

Гендиректор ЮНИДО был проинформирован о крупных экономических проектах, инициированных Туркменистаном, и приоритетах Ашхабада в этой области. На переговорах было также отмечено, что Туркменистан в сфере взаимодействия с ЮНИДО уделяет особое внимание вопросам партнерства в области зеленой экономики.

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