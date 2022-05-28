Президент Туркменистана принял участие в открытии двух больниц в северном регионе страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе поездки в Дашогузский велаят (область) принял участие в церемонии открытия многопрофильной и онкологической больниц.

Новые объекты здравоохранения северного региона страны на 450 и 150 мест соответственно оснащены современным оборудованием от ведущих мировых производителей медицинской техники. Всего в новых больницах будут работать более 1300 медработников.

Выступая на церемонии открытия клиник, глава государства отметил, что в Туркменистане уделяется огромное внимание охране и укреплению здоровья человека, утверждению здорового образа жизни, профилактике и своевременному лечению болезней. Он выразил убеждение, что современные больницы, которые открываются в Дашогузе, долгие годы будут служить людям, станут ведущими в регионе центрами в области терапии болезней и увеличения продолжительности жизни людей.

Затем Сердар Бердымухамедов ознакомился с техническим оснащением медучреждений и условиями, созданными здесь для лечения пациентов и работы врачей. Поздравив участников церемонии с открытием в административном центре Дашогузского велаята современных больниц, глава Туркменистана в память о торжественном событии сделал запись в Книге почетных гостей. Также президент Сердар Бердымухамедов вручил коллективам больниц ключи от специализированных автотранспортных средств.

В тот же день же в Дашогузском велаяте были сданы в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома для работников системы здравоохранения.

© TURKMENISTAN.RU, 2022