В школах Туркменистана прошли торжества по случаю «последнего звонка»

Для выпускников общеобразовательных школ Туркменистана прозвучал последний звонок, во всех регионах страны состоялись праздничные мероприятия и торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года.

Главные торжества прошли в Ашхабаде, где ранним утром выпускники школ и учителя возложили цветы к монументу Независимости. Наиболее отличившимся за годы учебы юношам и девушкам, от имени президента Туркменистана были вручены памятные подарки.

Поскольку в столице Туркменистана торжества по случаю «последнего звонка» совпадают с Днем города, в песенно-музыкальном центре «Ашхабад» состоялся большой концерт мастеров искусств. Артисты посвятили свои песни столице, школьным годам и любви к Родине.

Массовые гуляния и другие праздничные мероприятия в честь выпускников средних школ прошли во всех велаятах (областях) Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2022