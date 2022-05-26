В Ашхабаде завершился фестиваль «Туркменское театральное искусство»

В Главном драматическом театре имени Сапармурата Туркменбаши состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля «Туркменское театральное искусство».

В течение четырех дней ашхабадцы и гости туркменской столицы наслаждались театральным праздником. Фестивальная программа включала разные по жанру постановки ведущих театральных коллективов Туркменистана. Выступления артистов проходили при полном аншлаге на лучших сценических площадках туркменской столицы. В ходе творческих встреч, состоявшихся в рамках фестиваля, были обсуждены современные тенденции и перспективы развития туркменского театрального искусства, его роль в сохранении национальной культуры. Особое внимание было уделено вкладу в развитие театрального искусства страны выдающихся артистов прошлого. Это Аман Кульмаммедов, Базар Аманов, Алты Гарлыев, Мухаммет Черкезов, Сабир Атаева, Сона и Сурай Мурадовы, Артык Джаллыев, Ата Довлетов, Хоммат Муллюк и другие.

На закрытии фестиваля состоялась торжественная церемония награждения участников творческого смотра. Первое место решением жюри было присуждено коллективу Главного драматического театра Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши за постановку «Гордость Родины – султан Джелаледдин». Второго места удостоился спектакль «Ноев ковчег» Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули. Третьими стали артисты Национального драматического театра имени Алп Арслана с постановкой «Путь туркмен». Победителям вручены памятные кубки Министерства культуры Туркменистана, подарки и яркие букеты цветов.

Также дипломами в специальных номинациях и подарками отмечены лучшая мужская, женская и детская роли, лучший сценарий, музыкальное оформление, режиссерская и сценографическая работы. Кроме того, ряд артистов был удостоен поощрительных призов.

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