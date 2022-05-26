В столице Туркменистана открылась международная выставка, посвященная Ашхабаду

В туркменской столице начала работу XXI международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад», приуроченная ко Дню города.

Ежегодный смотр, проводимый столичной мэрией и Торгово-промышленной палатой Туркменистана, призван продемонстрировать достижения и перспективы развития главного города страны в области градостроительства, промышленности, социальной, научной и культурной сфере.

В выставке принимают участие туркменские и зарубежные компании, а также предприятия министерств и ведомств страны. Они демонстрируют посетителям самый широкий диапазон возможностей: от строительства и архитектуры до электроэнергетики, перерабатывающей, промышленности, дизайна и модернизации городской инфраструктуры.

Отдельный раздел посвящен высоким технологиям как неотъемлемой составляющей развития современного города. Сегодня инновации активно применяются во всех областях жизнедеятельности Ашхабада – от инженерно-технических и хозяйственных объектов до социально-экономической, образовательной и культурной сферы.

Участников XXI международной универсальной выставки «Белый город Ашхабад» с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

По его словам, ведется большая работа по модернизации Ашхабада и превращению его в цветущий оазис, строительству новых жилых комплексов, обновлению действующих инженерно-технических систем, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С возведением новых сооружений, отличающихся оригинальной архитектурой, фешенебельных отелей наша замечательная столица день ото дня становится краше. Мы всегда будем придавать большое значение претворению в жизнь оригинальных решений, внедрению новаторских, в том числе цифровых технологий, инженерно-технических наработок», – подчеркивается в поздравительном обращении главы государства.

© TURKMENISTAN.RU, 2022