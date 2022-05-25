Президент Туркменистана встретился с американскими бизнесменами

Президент Сердар Бердымухамедов принял исполнительного директора Делового совета «Туркменистан – США» Эрика Стюарта и главного исполнительного директора, члена Совета директоров компании Nicklaus Companies Джона Риза.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего партнерства. Было отмечено, что за 30 лет со времени установления дипломатических отношений между Туркменистаном и США накоплен богатый опыт совместной деятельности в различных областях экономики. В этой связи стороны подчеркнули, что такие крупные американские компании, как John Deere, Case, General Electric и Boeing, успешно работают на туркменском рынке в секторах, имеющих стратегическое значение.

Также на переговорах отмечалось, что новой точкой приложения взаимных интересов видится и спорт, развитию которого в Туркменистане уделяется особое внимание. Высоко оценивая успехи страны в области физкультуры и спорта высших достижений, бизнесмены заявили о стремлении специализирующихся в этой сфере компаний США и впредь оказывать поддержку развитию в Туркменистане такого популярного в мире вида спорта, как гольф.

В этой связи президент Сердар Бердымухамедов, говоря о перспективах совместной работы, подтвердил готовность туркменской стороны рассмотреть новые предложения дальнейшего расширения туркменско-американского партнерства.

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