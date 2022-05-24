На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 54 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 54 сделки на 13 миллионов 576 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Великобритании приобрели авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Сжиженный газ (ГК «Туркменгаз») стал предметом сделок предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана, а коммерсанты из Афганистана и Узбекистана закупили обработанную дизельную фракцию (ГК «Туркменхимия»). Кроме этого, бизнесменам из России и ОАЭ были реализованы махровые изделия в ассортименте и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила около 800 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили техническую серу (ГК «Туркменгаз»), полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы на 654 миллиона 499 тысяч манатов.

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