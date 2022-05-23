В Туркменистане установят памятник знаменитому ахалтекинцу Акхану

В Ахалском велаяте (области) Туркменистана будет установлен памятник знаменитому ахалтекинскому скакуну по кличке Акхан (Белый хан).

Соответствующее постановление, в целях популяризации ахалтекинской породы лошадей, подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ разрешает администрации Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием «Звезда спорта» на проектирование и строительство монумента со статуей ахалтекинского коня Акхана. Документ предписывает приступить к строительным работам в мае 2022 года и завершить их в декабре 2022 года.

В 2018 году Акхан прославился тем, что, встав на дыбы, прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

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