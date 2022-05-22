В Ашхабаде открылась персональная выставка Народного художника Туркменистана

В главном зале художественных выставок Ашхабада состоялась церемония открытия экспозиции работ Народного художника Туркменистана Аннадурды Мурадалиева, посвященная 70-летнему юбилею мастера.

В ярком и разнообразном мире туркменского изобразительного искусства творчество Аннадурды Мурадалиева представляет самобытную марыйскую художественную школу с ее неповторимыми приемами фантазийного переосмысления явлений жизни. Зарождение этой школы произошло четыре десятка лет тому назад, когда в Москве состоялась коллективная выставка двадцати шести молодых художников из Мары. Три сотни ярких, самобытных работ экспозиции дарили ощущение обжигающе свежего воздуха, напоенного ароматами пустыни, ослепительного солнечного света, чувство нового взгляда на окружающий мир. Оказалось, что и в отдаленной провинции, на краю бескрайней пустыни, живут одаренные люди, способные видеть жизненные явления иначе, чем все остальные. Участником той памятной выставки был и сегодняшний заслуженный юбиляр.

С тех пор и по сей день Аннадурды Мурадалев остается одним из самых ярких туркменских художников с легко узнаваемым и столь своеобразным авторским почерком. Годы поисков и экспериментов остановили его выбор на сдержанной цветовой гамме, когда выразительность достигается не яркостью колорита, а выверенностью пропорций освещенности и нестандартностью композиционных построений. На полотнах автора не найти «фотографической» фиксации лиц и событий. Все образы – плод фантазии автора. Однако «фантастичность» или даже «сказочность» персонажей на полотнах Мурадалиева на мешает им выстраиваться в стройную систему авторского видения мира с четкими философскими концепциями.

Более ста работ, представленных на юбилейном смотре достижений признанного матера, стали убедительным свидетельством неувядающей силы выразительности в творчестве художника, подарили надежу на новые запоминающиеся встречи с яркими образами, новаторскими по форме и глубоко национальными по содержанию.

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