В Ашхабаде стартовал фестиваль «Туркменское театральное искусство»

В Ашхабаде, в Главном драматическом театре Туркменистана имени Сапармурата Турменбаши, состоялась церемония открытия фестиваля «Туркменское театральное искусство».

Форум, организованный Министерством культуры Туркменистана, объединил в Ашхабаде театральные коллективы столицы и велаятов (областей) страны. Его главная цель - совершенствование театрального искусства, общение артистов, обмен опытом, поиск молодых талантов и утверждение созидательной роли театра.

На церемонии открытия театральные коллективы показали оригинальные сценические миниатюры, отражающие творческое кредо театров. Свои видеопоздравления туркменскому театральному фестивалю прислали театральные коллективы из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В первый фестивальный день театральный марафон открыл Туркменский государственный театр кукол постановкой «Красное яблоко». Во второй половине дня зрители смогли увидеть спектакли «Сердце хочет любви» Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина и «Ноев ковчег» Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули.

До 25 мая свои фестивальные постановки представят и другие театры Туркменистана. Также на полях форума пройдет рабочее совещание руководителей коллективов и театральных деятелей, посвященное вопросам развития туркменского сценического искусства.

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