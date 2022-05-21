Президент Туркменистана принял первого вице-премьера Казахстана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя премьер-­министра Республики Казахстан Романа Скляра, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи было подчёркнуто, что за 30 лет после установления дипломатических отношений Туркменистан и Казахстан выстроили эффективную систему межгосударственного сотрудничества.

Стороны особо отметили необходимость дальнейшей активизации туркменско-казахстанского партнерства в торгово-экономической, топливно-энергетической, промышленной и аграрной сфере. В этой связи стороны высоко оценили достигнутые договорен­ности по поставкам туркменского газа в Казахстан.

В свою очередь казахстанская сторона выразила заинтересованность в реализации проекта по строительству на территории Туркменистана терминала для хранения зерна.

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