|21.05.22 09:44
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Президент Туркменистана принял первого вице-премьера Казахстана
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе встречи было подчёркнуто, что за 30 лет после установления дипломатических отношений Туркменистан и Казахстан выстроили эффективную систему межгосударственного сотрудничества.
Стороны особо отметили необходимость дальнейшей активизации туркменско-казахстанского партнерства в торгово-экономической, топливно-энергетической, промышленной и аграрной сфере. В этой связи стороны высоко оценили достигнутые договоренности по поставкам туркменского газа в Казахстан.
В свою очередь казахстанская сторона выразила заинтересованность в реализации проекта по строительству на территории Туркменистана терминала для хранения зерна.
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