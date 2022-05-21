В столице Туркменистана проходит международный учебный курс по Каспию

В Ашхабаде начал работу международный учебный курс «Каспийское море - устойчивое развитие и управление», организованный Международным институтом океанов (МИО), Институтом Каспийского моря Туркменистана и МИД страны.

Курс посвящен вопросам развития сотрудничества в Каспийском регионе и предназначен для повышения профессионального уровня специалистов, чья деятельность связана с вопросами Каспийского моря. Спикерами учебной программы выступают ученые и преподаватели из России, Ирана, Испании, Мальты, Турции.

В рамках курса предстоит рассмотреть такие вопросы, как особенности правового статуса Каспия, экологические проблемы моря, пути их решения, вопросы рыболовства, борьба с браконьерством, снижение загрязнения морской среды и другие.

По итогам курса его участникам, представляющим все страны Каспийского региона, будут вручены соответствующие сертификаты.

© TURKMENISTAN.RU, 2022