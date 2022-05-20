Глава верхней палаты парламента Туркменистана принял участие в международном экономическом саммите в Казани

Председатель верхней палаты парламента Туркменистана – Халк Маслахаты – Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Республику Татарстан, где в качестве почетного гостя принял участие в XIII международном экономическом саммите «Россия – исламский мир: KazanSummit 2022».

Из аэропорта Казани экс-президент Туркменистана проследовал в международный выставочный центр «Казань ЭКСПО», ставший местом проведения саммита. Здесь Гурбангулы Бердымухамедов встретился с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. В ходе беседы было отмечено, что в последние годы товарооборот между Туркменистаном и Россией демонстрирует хорошую тенденцию роста, а двустороннее партнерство успешно развивается в нефтегазовой сфере, автомобильной промышленности, судостроении, торговле и в других отраслях. Были также рассмотрены возможности участия российских партнеров в перспективных проектах, реализуемых в различных сферах экономики Туркменистана.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании XIII международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022». В ходе своего выступления он отметил, что Республика Татарстан занимает особое место в стратегическом партнерстве Туркменистана с Российской Федерацией.

«Наши отношения самым положительным образом влияют на ход и характер двустороннего взаимодействия, обогащают и придают дополнительную прочность и устойчивость всему комплексу межгосударственного диалога, отвечают обоюдным долгосрочным интересам», - подчеркнул спикер верхней палаты туркменского парламента.

Он особо отметил деятельность в Туркменистане таких крупных компаний из Татарстана, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-холдинг», «Казанский вертолётный завод», судостроительная корпорация «Ак-Барс» и других. При этом особый акцент был сделан на сотрудничестве в области высоких технологий и наукоёмких производств.

«Сегодня для Туркменистана это приоритетная сфера, и мы хотели бы активизировать нашу кооперацию с татарстанскими партнерами с учетом имеющегося здесь мощного научного и научно-производственного потенциала», – сказал председатель Халк Маслахаты.

По его словам, с данным направлением тесно связано взаимодействие по линии образования, подготовки высококвалифицированных кадров.

«Вот уже много лет Туркменистан направляет свою молодежь на учебу в Республику Татарстан, где сегодня в ведущих вузах обучаются около 5 тысяч туркменских студентов. Наша страна намерена с каждым годом увеличивать количество студентов, направляемых в высшие учебные заведения Татарстана, постепенно расширять спектр подготовки кадров, делая акцент на подготовке специалистов для сферы современных высоких технологий» – отметил экс-президент Туркменистана.

Во второй половине дня в здании Государственного Совета Республики Татарстан состоялась встреча Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Здесь был зачитан указ главы Республики Татарстан о награждении председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Татарстаном». На церемонии награждения было отмечено, что спикер верхней палаты туркменского парламента удостоен высокой государственной награды за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Республикой Татарстан и Туркменистаном.

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