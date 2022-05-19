Президент России наградил президента Туркменистана орденом Дружбы

В Университете культуры и искусств Республики Беларусь состоялась совместная презентация, организованная Посольством Туркменистана в Республике Беларусь в связи с включением в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО ремесла изготовления дутара, исполнительского музыкального искусства на нем и искусства бахши.