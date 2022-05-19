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19.05.22 09:49

Президент России наградил президента Туркменистана орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. Соответствующий указ главы РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом Дружбы Бердымухамедова Сердара Гурбангулыевича", – говорится в документе.

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