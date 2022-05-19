Туркменистан отметил День Конституции и Государственного флага

В Туркменистане при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялись торжества, посвященные Дню Конституции и Государственного флага.

Главные события праздника начались утром в Ашхабаде с церемонии возложения цветов к монументу Конституции. Венки и цветы к подножию монумента, символизирующего незыблемость государственных основ Туркменистана, возложили президент, руководители парламента, правительства, общественных организаций, политических партий, а также представители дипломатических представительств, аккредитованных в стране.

По завершении церемонии возложения цветов к монументу Конституции, торжества продолжились у 133-метрового флагштока, на котором развевается Государственный флаг Туркменистана. Здесь состоялась церемония возложения цветов к главному флагу страны.

Во второй половине дня в песенно-музыкальном центре «Ашхабад» состоялся концерт мастеров искусств. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Конституции и Государственного флага Туркменистана, прошли во всех регионах страны.

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