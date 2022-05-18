|18.05.22 09:40
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Президент Туркменистана поздравил по телефону своего казахского коллегу с днем рождения
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил по телефону президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.
Туркменский лидер пожелал главе соседнего государства крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также новых успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.
В ходе беседы стороны отметили, что в настоящее время два государства успешно сотрудничают по всем основным направлениям и между ними ведется активный политический диалог.
Также было подчеркнуто, что динамично развиваются туркмено-казахстанские торгово-экономические связи, укрепляется культурно-гуманитарные отношения и межпарламентские контакты.
В ходе телефонного разговора стороны подтвердили стремление своих государств и дальше расширять эффективный межгосударственный диалог.
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