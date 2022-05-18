Президент Туркменистана поздравил по телефону своего казахского коллегу с днем рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил по телефону президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

Туркменский лидер пожелал главе соседнего государства крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также новых успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

В ходе беседы стороны отметили, что в настоящее время два государства успешно сотрудничают по всем основным направлениям и между ними ведется активный политический диалог.

Также было подчеркнуто, что динамично развиваются туркмено-казахстанские торгово-экономические связи, укрепляется культурно-гуманитарные отношения и межпарламентские контакты.

В ходе телефонного разговора стороны подтвердили стремление своих государств и дальше расширять эффективный межгосударственный диалог.

© TURKMENISTAN.RU, 2022