Президент Туркменистана принял главу российской строительной компании «Возрождение»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителя группы проектно-строительных компаний «Возрождение» (Российская Федерация) Игоря Букато.

В ходе встречи глава государства отметил успешный опыт сотрудничества со строительной компанией из Санкт-Петербурга, подчеркнув, что за последние годы «Возрождение» выступило подрядчиком ряда крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, построенных в Туркменистане.

В свою очередь российский бизнесмен подтвердил заинтересованность своей компании в укреплении партнерства с Туркменистаном и участии в реализации масштабных инфраструктурных проектов, осуществляемых в стране.

В настоящее время группа проектно-строительных компаний «Возрождение» строит комплекс селеотводных сооружений в южной части Ашхабада. В этой связи Игорь Букато проинформировал главу государства о ходе работ на этом важном для туркменской столицы инженерно-техническом объекте.

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