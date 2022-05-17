|17.05.22 09:34
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Глава МИД Туркменистана встретился с представителями Государственного департамента США
Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с генеральным директором дипломатической службы Государственного департамента США Кэрол Перес и первым заместителем помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дином Томпсоном, прибывшими в Ашхабад с рабочим визитом.
Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также затронули международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес. Стороны подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Глава МИД Туркменистана и представители Госдепа США также уделили внимание проблематике изменения климата и наращиванию туркменско-американских торгово-экономических связей.
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