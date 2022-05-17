На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 48 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 48 сделок на 29 миллионов 203 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана приобрели дизельное топливо и сжиженный газ, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Бизнесмены из ОАЭ, Турции, Узбекистана и Афганистана также закупили сжиженный газ, произведённый на технологических установках госконцерна «Туркменгаз».

Помимо этого, коммерсантам из Казахстана и Киргизии были реализованы крашеные махровые изделия и портландцемент. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной кокс, битум и базовое масло (ТКНПЗ), техническую серу (ГК «Туркменгаз»), полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы. Общая сумма сделок превысила 182 миллиона манатов.

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