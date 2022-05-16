|16.05.22 08:46
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Туркменистан принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе
Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел Вепой Хаджиевым приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ, прошедшем в Душанбе.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества. Были определены приоритеты многостороннего партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях на ближайший период.
На заседании были также рассмотрены международный проект «Молодежная столица СНГ», перечень перспективных научных проектов государств-участников СНГ, а также вопросы награждения грамотой СНГ.
Озвучивая приоритеты туркменской стороны, Вепа Хаджиев подчеркнул значительный потенциал взаимодействия в рамках Содружества. Глава туркменской делегации особо отметил такие перспективные сферы взаимодействия, как противодействие современным вызовам, в частности, консолидацию усилий в обеспечении биологической и кибербезопасности.
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