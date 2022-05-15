Делегация Туркменистана приняла участие в траурных мероприятиях в связи с кончиной президента ОАЭ

Делегация Туркменистана во главе с председателем верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедовым приняла в Абу-Даби участие в поминальных мероприятиях в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бин Заеда Аль Нахайяна.

Экс-президент Туркменистана провел в Эмиратах встречи с министром энергетики и стратегического развития ОАЭ Сухейлем Аль Мазруи, старшим сыном покойного – шейхом Султаном бин Халифой бин Зайедом Аль Нахайяном, наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном и вице-премьером, министром по делам президента ОАЭ Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном.

В ходе встреч Гурбангулы Бердымухамедов от имени народа и президента Туркменистана, а также от себя лично, выразил соболезнование и поддержку руководству и народу Объединенных Арабских Эмиратов.

Затем спикер верхней палаты туркменского парламента посетил мечеть шейха Зайеда – основателя Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь было совершено траурное богослужение. После чего Гурбангулы Бердымухамедов отбыл на родину.

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