В Ашхабаде прошла выставка достижений народного хозяйства стран Центральной Азии и России Участницы Диалога женщин государств Центральной Азии и России посетили Экспоцентр Торгово-промышленной палаты Туркменистана, где прошла выставка достижений народного хозяйства стран – участниц форума. Выставка была организована в рамках Межпарламентского форума «Центральная Азия – Россия». Вместе с коллегами из других стран выставку посетила спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. На стенде Российской Федерации были представлены известные национальные сувениры – керамическая посуда гжельской росписи, предметы хохломской росписи, картины российских художников, а также книги по истории России. «Русский дом» в Ашхабаде совместно с Посольством РФ в Туркменистане оказали поддержку в организации выставки. © TURKMENISTAN.RU, 2022