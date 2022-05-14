В Ашхабаде проведен Диалог женщин государств Центральной Азии и России

В Ашхабаде прошел Диалог женщин государств Центральной Азии и Российской Федерации «Роль женщин в общественно-политическом и социально-экономическом развитии». Во встрече приняли участие представители Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России, а также главы региональных структур ООН.

В ходе диалога были обсуждены вопросы продвижения гендерного равенства и расширения роли женщин в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Участницы встречи ознакомились с опытом работы различных региональных площадок и объединений цент­ральноазиатской группы и России для дос­тижения более заметной политической и социальной роли женщин в принятии решений по актуальным вопросам, связанным с обеспечением мира, стабильности и развития в регионе и мире.

В ходе встречи было отмечено, что сегодня как никогда востребована созидательная миссия женщин. В частности, постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян в своем выступлении подчеркнула, что «миру нужны женские таланты, взгляды и лидерские качества для решения самых ­серьёзных проблем – от проблемы изменения климата до восстановления экономик».

«Мы будем и впредь привлекать знания и опыт женщин региона, в том числе присутствующих в этом зале, чтобы продолжать менять мир к лучшему», – сказала представитель ПРООН.

По итогам форума была принята декларация, включающая рекомендации, которые необходимо принять на национальном и региональном уровнях для обеспечения гендерного баланса и расширения участия женщин в политической и социально-экономической жизни государств. В документе также отмечается готовность способствовать реализации политики стран Центральной Азии и России по дальнейшему развитию регионального сотрудничества.

Участники форума также подписали положение и план работы Диалога женщин государств Центральной Азии на 2022 год, включающий различные мероприятия, которые пройдут в Туркменистане и других странах-участницах диалога.

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