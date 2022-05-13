Президент Туркменистана встретился с председателем Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана

Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана, мэра города Душанбе Рустама Эмомали, прибывшего в Ашхабад для участия в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и Российской Федерации.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-таджикского диалога, успешно развивающегося, как в двустороннем, так и многостороннем формате, прежде всего на международных переговорных площадках. В числе приоритетных векторов взаимодействия были обозначены торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, промышленность, и электроэнергетика, сельское и водное хозяйство, а также здравоохранение, образование, наука и спорт.

Особое внимание уделено транспортно-коммуникационной сфере в свете реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для региона в целом. Также собеседники отметили общие подходы Туркменистана и Таджикистана к основным вопросам международной и региональной политики.

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