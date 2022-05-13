Президент Туркменистана принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана

Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Жогорку Кенеша Киргизии Таланта Мамытова, прибывшего в Ашхабад для участия в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и Российской Федерации.

Президент Туркменистана и его гость обсудили перспективы развития двустороннего партнерства и отметили наличие значительного потенциала для наращивания двусторонних связей в торгово-экономической сфере.

Стороны уделили особое внимание актуальности дальнейшего укрепления межпарламентских связей и взаимодействия в законотворческой сфере. В этой связи собеседники подчеркнули значение проводимого в туркменской столице Межпарламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации, призванного содействовать расширению сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между народами Центрально-Азиатского региона и РФ.

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