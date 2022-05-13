Президент Туркменистана провел переговоры с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву, прибывшую в Туркменистан для участия в Межпарламентском форуме и Диалоге женщин государств Центральной Азии и Российской Федерации. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах дальнейшего сотрудничества, располагающего большими перспективами.

Говоря о проведении Межпарламентского форума и Диалога женщин государств Центральной Азии и России, стороны отметили, что эти встречи призваны содействовать обеспечению мира и устойчивого развития, укреплению отношений в сферах государственного управления, гендерного равенства, охраны окружающей среды, предпринимательства и т. д. В этой связи была подчеркнута актуальность активизации контактов посредством парламентской дипломатии.

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