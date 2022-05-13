Президент Туркменистана встретился с председателем Сената Парламента Казахстана

Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Сената Парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева, прибывшего в Туркменистан для участия в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и Российской Федерации.

В ходе встречи глава государства и его гость обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, отметив достигнутый за последние годы высокий уровень межгосударственного диалога. В этой связи была подчёркнута роль Совместной межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, деятельность которой способствует укреплению взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Стороны также выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных проектов в области науки, образовании, культуры и спорта.

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