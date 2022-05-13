Президент Туркменистана принял председателя Совета Федерации России

Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко, прибывшую в Туркменистан для участия в Межпарламентском форуме и Диалоге женщин государств Центральной Азии и России.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах двустороннего взаимодействия, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Было отмечено, что туркменско-российские отношения обогащаются прямыми контактами Туркменистана с крупными городами и регионами РФ, в том числе Астраханской и Свердловской областями, Республикой Татарстан и городом Санкт-Петербургом. Особое внимание стороны уделили вопросам оптимизации межпарламентских контактов и расширения партнерства в гуманитарно-образовательной сфере.

Говоря о значении Межпарламентского форума и Диалога женщин государств Центральной Азии и Российской Федерации, проходящих в Ашхабаде, собеседники выразили уверенность, что нынешние встречи создадут новые политико-правовые основы для расширения плодотворных межгосударственных контактов.

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